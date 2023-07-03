Жителя Бердянска подозревают в вербовке и склонении к совершению терактов

Его заключили под стражу

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя города Бердянска, которого подозревают в вербовке и склонении к совершению террористических актов. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Следственного управления СК России по Запорожской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Бердянска Запорожской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лиц в совершение террористического акта)", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, подозреваемый ранее проходил службу в 56-й отдельной моторизованной пехотной бригаде Вооруженных сил Украины. В целях дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ и российских военнослужащих мужчина решил совершить на территории Запорожской области террористический акт. В тайнике в Бердянске он хранил взрывное устройство. С апреля он пытался привлечь двоих знакомых к реализации задуманного, предлагая им денежные средства. Однако граждане отказались от предложения мужчины.

Решением суда подозреваемый заключен под стражу. Следователи проводят комплекс мер, направленных на установление иных лиц, причастных к склонению к террористической деятельности. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.