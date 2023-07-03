В Забайкалье девять человек отравились мясом медведя

Пострадавших доставят в Читу

ТАСС, 3 июля. В Забайкалье в селе Куанда девять человек, в том числе ребенок, обратились за медицинской помощью после употребления в пищу медвежьего мяса. Пострадавших доставят в Читу, сообщается в понедельник в Telegram-канале краевого правительства.

"Правительство Забайкалья держит на контроле ситуацию в селе Куанда Каларского округа, где девять человек (из них один ребенок) обратились за медицинской помощью, по предварительным данным, после употребления дикого мяса", - говорится в сообщении.

В Минздраве ТАСС сообщили, что жители села употребляли в пищу мясо медведя, позже почувствовали недомогание. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас они находятся в Каларской центральной районной больнице, утром пострадавших доставят в Читу, где проведут обследование и установят точный диагноз.

По данным Госветслужбы Забайкалья, образцы дикого мяса изъяты и будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования.