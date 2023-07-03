В Казахстане на Мангистауском атомном энергокомбинате аварийно отключили энергоблок

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики, частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц

АСТАНА, 3 июля. /ТАСС/. Аварийное отключение энергоблока произошло на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

"3 июля в 18:23 (15:23 мск - прим. ТАСС) на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" аварийно отключился энергоблок № 1 с нагрузкой 130 МВт. В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу", - говорится в сообщении.

В нем отмечено, что по этой же причине Атырауская тепловая электростанция, парогазовая установка Karabatan Utility Solutions, газовые станции "Каламкас" и "Тенгизшевройл" перешли на изолированную работу.

"Введены ограничения промышленным предприятиям и части населенных пунктов. В 19:22 (16:22 мск - прим. ТАСС) Атырауский энергоузел синхронизирован с Западным энергоузлом, снимаются ограничения. В 20:36 (17:36 мск - прим. ТАСС) Мангистауский энергоузел синхронизирован с энергосистемой, снимаются ограничения", - пояснили в пресс-службе.