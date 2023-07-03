В Петербурге после затопления плавучего ресторана возбудили дело о вреде экологии

Собственник дебаркадера начал поднимать его из воды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды после проверки, проведенной прокуратурой в связи с затоплением плавучего ресторана "Серебряный кит" на Неве в марте. Компания - собственник дебаркадера начала поднимать его из воды, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при эксплуатации плавучего ресторана "Серебряный кит". Материалы проверки <...> прокуратура направила в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)", - говорится в сообщении.

Собственник дебаркадера, ООО "Фарсэй", эксплуатировал его в нарушение требований законодательства. 27 марта произошло частичное затопление судна, чем экосистеме реки был причинен значительный ущерб. Как показала проверка, причиной подтопления стало повреждение корпуса понтона во время ледохода из-за низкого качества бетонного основания и ремонта его стенок, проведенного в 2022 году.

В прокуратуре уточнили, что сейчас под контролем ведомства собственник дебаркадера проводит работы по его подъему. Также суд рассматривает иск, в котором прокуратура требует от компании освободить акваторию Невы.

Как сообщал ранее Росприроднадзор, на момент происшествия разрешительная документация в части права пользования водным объектом у компании - владельца дебаркадера была оформлена. Тем не менее по прямому назначению ресторан, по данным из открытых источников, не работал.