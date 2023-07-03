В Саратовской области два человека утонули в оросительном канале

Тела погибших передали следственно-оперативной группе

САРАТОВ, 3 июля. /ТАСС/. Мужчина и подросток утонули в оросительном канале в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом в понедельник сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 17:20 (16:20 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Энгельсском районе в СНТ "Сосновый Бор" в оросительном канале утонули мужчина и подросток. Прибывшие на место водолазы областной службы спасения извлекли из канала мужчину 1959 года и мальчика 2008 года рождения", - написал Юрин.

Тела погибших передали следственно-оперативной группе. На месте происшествия работают водолазы областной службы спасения, сотрудники полиции и следственного комитета. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее пресс-служба следственного комитета РФ по региону сообщала об обнаружении в понедельник тел еще двух утонувших мужчин - одного в Марксовском районе, другого - в Новоузенске.