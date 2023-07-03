Экс-сотрудника управления капстроительства Орла приговорили к 10 годам колонии

Он выплатит штраф в размере 26 млн рублей

ТАСС, 3 июля. Суд признал виновными двух бывших главных специалистов управления капитального строительства Орла в получении взяток на 650 тыс. рублей и приговорил к 7,5 года и 10 годам колонии строгого режима и штрафам в размере 13 млн и 26 млн рублей соответственно, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Орловской области.

"Приговором суда одному из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет со штрафом в размере 26 млн рублей, второму - в виде лишения свободы на срок 7 лет и 6 месяцев со штрафом в размере 13 млн рублей. Оба осужденных по приговору суда будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Бывшие главные специалисты управления признаны виновными по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В ноябре 2021 года один из них, действуя по договоренности с соучастником, получил от представителя подрядчика 650 тыс. рублей взятки. За эти деньги они должны были внести в итоговую отчетность недостоверные данные об объемах выполненных работ по благоустройству дворов в Северном и Железнодорожном районах города. По информации пресс-службы прокуратуры Орловской области, благоустройство проводилось по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".