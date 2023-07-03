На Кубани пенсионерку подозревают в приготовлении к убийству полицейского по найму

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОДАР, 3 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 81-летней жительницы Краснодара, которую подозревают в приготовлении к заказному убийству сотрудника уголовного розыска. Пенсионерка также стала фигуранткой дел о незаконном обороте оружия и угрозе убийством, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СК РФ по материалам, предоставленным ГУ МВД РФ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении 81-летней местной жительницы, которая подозревается организации приготовления к убийству сотрудника полиции по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, испытывающая неприязнь к оперуполномоченному уголовного розыска отдела полиции УМВД РФ по Краснодару пожилая женщина решила организовать его убийство. Подыскать киллера она попросила своих знакомых из числа ранее судимых граждан. О планах пенсионерки стало известно правоохранительным органам, и дальнейшие ее действия проходили под их контролем. Преступление согласились совершить подысканные "исполнители", в роли одного из которых выступил коллега "заказанного" полицейского.

За убийство подозреваемая пообещала 1 млн рублей вознаграждения. После того как ей показали фотографии с инсценировкой расправы, она убедилась, что "заказанный" оперативник не пришел на работу, и передала псевдокиллерам часть оговоренного вознаграждения в сумме 25 тыс. рублей. Затем женщину задержали и арестовали.

Кроме того, в отношении пенсионерки органами МВД возбуждены уголовные дела по статьям 119 (угроза убийством) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ, поскольку ранее она также угрожала обрезом ружья врачу скорой медицинской помощи, а по месту ее жительства были обнаружены и изъяты обрез ружья и боеприпасы. Уголовные дела в ближайшее время будут переданы в краевое следственное управление для соединения в одном производстве, добавили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, при обыске в доме пенсионерки оперативники обнаружили обрез ружья, боеприпасы, ножи, а также более 1,8 млн рублей.