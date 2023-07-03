РАНХиГС признали потерпевшей стороной в деле о фиктивном трудоустройстве

В вузе сообщили, что оказывают помощь правоохранительным органам

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. РАНХиГС является потерпевшей стороной в деле о фиктивном трудоустройстве, академия оказывает помощь правоохранительным органам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что проректор академии Максим Назаров стал фигурантом дела о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки.

"В отношении проректора М. Н. Назарова ведутся следственные действия по эпизоду 2018 года, связанному с фиктивным устройством в академию сотрудников Минобрнауки. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. РАНХиГС по данному делу признана потерпевшей стороной и оказывает посильную помощь правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

В Тверском суде Москвы ТАСС сообщили, что обвиняемому избрали меру пресечения. "Назарову, обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сказали в суде.

Назаров был назначен исполняющим обязанности ректора после отъезда главы РАНХиГС Владимира Мау в Израиль в июле 2022 года. Позже он стал проректором института.