В Запорожской области сообщили об обстреле предприятия со стороны ВСУ

Повреждены цех и прилегающая территория

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник обстреляли предприятие "Олис" в Васильевке Запорожской области, повреждены здание маслоперерабатывающего цеха и прилегающая территория, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"Около 12:45 мск боевики террористического киевского режима произвели обстрел территории ООО "Олис" в Васильевке. Повреждения получило здание маслоперерабатывающего цеха и прилегающая территория. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "в это же время огневой удар нанесен по кафе "Чумацкий стан" на окраине города". "Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", - добавили в оперслужбах.