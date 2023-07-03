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Военная операция на Украине

В Запорожской области сообщили об обстреле предприятия со стороны ВСУ

Повреждены цех и прилегающая территория

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник обстреляли предприятие "Олис" в Васильевке Запорожской области, повреждены здание маслоперерабатывающего цеха и прилегающая территория, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"Около 12:45 мск боевики террористического киевского режима произвели обстрел территории ООО "Олис" в Васильевке. Повреждения получило здание маслоперерабатывающего цеха и прилегающая территория. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "в это же время огневой удар нанесен по кафе "Чумацкий стан" на окраине города". "Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", - добавили в оперслужбах. 

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