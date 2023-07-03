3 июля, 16:23

СМИ: на Сардинии грузовик снес на улице столики ресторана

Пострадали 15 человек

РИМ, 3 июля. /ТАСС/. Небольшой грузовик снес столики, расположенные на открытом воздухе у ресторана в городе Кальяри (о. Сардиния), в результате пострадали как минимум 15 человек. Как сообщила в понедельник газета Corriere della Sera, в момент происшествия за рулем грузовика водителя не было.

По данным издания, девять человек были доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает. Грузовик принадлежит компании по производству строительных материалов.

Правоохранительные органы ведут расследование. Они предполагают, что водитель мог забыть поставить машину на ручной тормоз. Не исключается также техническая неисправность. 

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Италия
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