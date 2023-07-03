В Мангистауской области ограничили электроснабжение предприятий из-за аварии

В пресс-службе Министерства энергетики Казахстана сообщили, что идет поэтапное подключение электроэнергии в регионе

АСТАНА, 3 июля. /ТАСС/. Электроснабжение промышленных предприятий ограничено в Мангистауской области Казахстана из-за аварийного отключения энергоблока на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана.

Как пояснили в ведомстве, идет поэтапное подключение электроэнергии в регионе. "В 20:00 (17:00 мск- прим. ТАСС) сняты ограничения по бытовым потребителям Мангистауской области. На ограничении остались промышленные потребители в объеме 117 МВт из них 38 МВт - АО "Мангистаумунайгаз", 35 МВт - АО "Озенмунайгаз", 27 МВт - АО "Каражанбасмунай", 17 МВт - ФК "Buzachi Operating LTD", - говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время отключены от электроснабжения 11 тыс. потребителей в городе Атырау. "Атырауский энергоузел синхронизирован с Западным энергоузлом, практически электроснабжение восстановлено", - пояснили в пресс-службе.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что 3 июля на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" аварийно отключился энергоблок №1 с нагрузкой 130 МВт. В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу. Были введены ограничения по подаче электроэнергии промышленным предприятиям и части населенных пунктов.