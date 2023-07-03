3 июля, 16:35

На Кубани произошло ДТП с участием семи автомобилей

Погиб один человек

КРАСНОДАР, 3 июля. /ТАСС/. На трассе Краснодар - Ейск в Каневском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием семи автомобилей. В результате погиб один человек, еще один пострадал, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Magnum с прицепом под управлением гражданина Белоруссии 1970 года рождения не выдержал дистанцию до стоящего впереди Ford Transit и столкнулся с ним. В результате в ДТП попали также автомобили Scania, MAN, "Чайка-сервис", "Газель" и LADA Priora. "В результате ДТП водитель Ford Transit погиб на месте до приезда скорой помощи. Водителя Scania с травмами доставили в Каневскую ЦРБ. Ведется следствие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на автодороге Краснодар - Ейск в понедельник велись дорожные работы, было организовано реверсивное движение. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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