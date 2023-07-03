Под Волгоградом виновного в гибели троих мужчин осудили на 3,5 года

Его взяли под стражу в зале суда

ВОЛГОГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Районный суд в Волгоградской области приговорил местного жителя, виновного в гибели троих мужчин в результате отравления угарным газом, к 3,5 года исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда, сообщили в понедельник журналистам в прокуратуре Волгоградской области.

"Городищенский районный суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). <…> Cуд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина взят под стражу в зале суда, свою вину он не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Раннее в следственном управлении СК РФ по региону сообщали, что фигурант дела сдал в аренду трем мужчинам частный дом с технически неисправным газовым оборудованием и отсутствующей системой вентиляции в поселке Котлубань Городищенского района Волгоградской области. Погибли два уроженца Чувашии и уроженец Иркутской области. Они приехали в поселок работать в коммерческой компании, строить цех. Установлено, что газовое оборудование в домовладении было технически неисправным, в результате чего в жилое помещение поступал природный газ, кроме того, в нарушение правил и норм техники безопасности в доме были оборудованы вентиляционные каналы. В результате работы в таких условиях 31 октября 2021 года в помещении произошло накопление угарного газа, что привело к гибели мужчин.