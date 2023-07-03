3 июля, 16:46

В Ростовской области после гибели школьницы от падения футбольных ворот возбудили дело

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июля. /ТАСС/. Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки в результате опрокидывания футбольных ворот. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале следственного управления СК РФ по области.

"30 июня на футбольной площадке в хуторе Камышев Зимовниковского района произошло опрокидывание футбольных ворот на 11-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте. <…> Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. 

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