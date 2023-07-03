Под Курском один человек пострадал при обстреле ВСУ животноводческой компании

Погибло несколько животных

ТАСС, 3 июля. В Глушковском районе Курской области в понедельник зафиксировали 12 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины, 3 прямых попадания пришлись на животноводческий комплекс ООО "Победа". Пострадал механизатор, погибло несколько животных, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

"Разрушения зафиксированы на животноводческом комплексе ООО "Победа", по нему было три прямых попадания. Легкое ранение получил механизатор. Врачи скорой помощи на месте обработали раны, госпитализация не потребовалась. Есть погибшие животные", - написал Старовойт.

По словам губернатора, всего зафиксировано 12 прилетов, 8 из них - в деревне Елизаветовке, где находится животноводческий комплекс, и еще 4 - в селе Веселое. "В результате в населенных пунктах Веселовского сельсовета нарушено электроснабжение. Как только будет возможность, аварийные бригады приступят к восстановлению", - добавил Старовойт.

Повторному обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Троицкое Кореневского района, никто из жителей не пострадал, разрушено шесть домовладений. В одном из них обвалилась стена, осколками выбиты окна, пострадали хозпостройки. "Под очередной обстрел попал поселок Теткино Глушковского района. <...> Один из домов получил сильные повреждения, еще в четырех посечены фасады, кровли, разбиты окна", - сообщил Старовойт.