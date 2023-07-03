В Ивановской области возбудили дело на тренера спортивного клуба об истязании ребенка

Во время тренировок мужчина бил воспитанника кулаком и палкой

ТАСС, 3 июля. Следственное управление СК по Ивановской области возбудило уголовное дело в отношении тренера спортивного клуба за истязание 10-летнего ребенка. Установлено, что во время тренировок мужчина бил его кулаком и палкой, сообщили в ведомстве.

"Следственными органами СУ СК России по Ивановской области по результатам проведенной доследственной проверки по информации СМИ в отношении тренера спортивного клуба возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Следствием установлено, что систематически в ходе проведения тренировок в секции "Смешанные единоборства" в одном из спортивных клубов города Иваново тренер наносил побои кулаком и палкой 10-летнему воспитаннику по различным частям тела, причиняя ему физические и психические страдания", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователь осмотрел место происшествия, изъял объекты, имеющие доказательственное значение по делу. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. На данный момент следователи ищут других пострадавших среди воспитанников клуба.

Ранее сообщалось, что следователи проверяют работу тренера секции по смешанным единоборствам в Иванове после жалобы на избиение одного из воспитанников. В публикациях СМИ сообщалось, что мама одного из воспитанников спортивного клуба рассказала об избиении ее 10-летнего сына палкой.