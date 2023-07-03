В Коми возбудили уголовное дело по факту разлива нефти

Специалисты отберут образцы воды и почвы для проведения судебных экспертиз

СЫКТЫВКАР, 3 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту разлива нефтесодержащей жидкости в Усинском районе Республики Коми при разгерметизации промыслового нефтепровода компании "Нобель-ойл". Дело возбуждено за нарушение правил обращения с экологически опасными веществами, повлекшее загрязнение окружающей среды, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"По факту разлива нефтесодержащей жидкости на территории Южно-Ошского нефтяного месторождения с попаданием на почву и реку Колва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение окружающей среды)", - говорится в сообщении.

Следователи совместно с представителями других уполномоченных органов выехали на место, будут отобраны образцы воды и почвы для проведения необходимых судебных экспертиз.

По данным Минприроды Коми, отказ на нефтепроводе диаметром 219 мм ООО "Нобель-ойл" произошел 1 июля. Разгерметизация зафиксирована на участке от кустовой площадки № 1 до узла запорной арматуры № 1 на расстоянии полкилометра от реки Колва. Нефтесодержащая жидкость по уклону местности попала в Колву, загрязнено около 0,9 га почвы. При этом информация о разгерметизации трубопровода поступила лишь 2 июля в 16:15 мск. Минприроды Коми проинформировало Росприроднадзор по Коми и НАО по факту несвоевременного сообщения о разгерметизации.

По информации главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, в реку могло попасть около 1 тыс. куб. м нефти. Ведомство будет добиваться внеплановой проверки компании, которая не предоставила информацию Росприроднадзору, заявив об учениях. В Усинском округе Коми введен режим "Повышенная готовность", местным жителям рекомендовано не использовать воду из реки. На водной границе Коми и НАО установят пост мониторинга и ежедневного отбора проб воды и почвы на исследования, проинформирован губернатор НАО Юрий Бездудный.