В Ясиноватой сообщили о ранении мужчины после обстрела ВСУ

В представительстве ДНР в СЦКК ранее заявили, что украинские войска выпустили по городу 10 ракет из РСЗО

ДОНЕЦК, 3 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник обстреляли Ясиноватую в ДНР, ранен мужчина, сообщил в Telegram-канале глава администрации города Дмитрий Шевченко.

"В результате обстрела ВФУ города Ясиноватая ранение получил мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что украинские войска в 20:00 выпустили 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой.