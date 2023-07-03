3 июля, 18:16
Военная операция на Украине

В Ясиноватой сообщили о ранении мужчины после обстрела ВСУ

В представительстве ДНР в СЦКК ранее заявили, что украинские войска выпустили по городу 10 ракет из РСЗО

ДОНЕЦК, 3 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник обстреляли Ясиноватую в ДНР, ранен мужчина, сообщил в Telegram-канале глава администрации города Дмитрий Шевченко.

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"В результате обстрела ВФУ города Ясиноватая ранение получил мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что украинские войска в 20:00 выпустили 10 ракет из РСЗО по Ясиноватой. 

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