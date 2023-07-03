В Петербурге загорелось здание бывшей ситценабивной фабрики

Сведений о пострадавших не поступало

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Административное здание на территории бывшей ситценабивной фабрики им. Веры Слуцкой горит на Васильевском острове в Петербурге, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по городу.

"В 20:07 поступило сообщение о пожаре по адресу: Василеостровский район, Кожевенная линия, д. 34. В 5-этажном административном здании на чердаке происходит горение на площади 80 кв. м. В 20:53 подан дополнительный номер 1-бис", - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара привлечены 38 человек и 9 единиц техники МЧС.

По адресу: Кожевенная линия, 34, располагается выявленный объект культурного наследия "Комплекс построек ситценабивной мануфактуры "Воронин, Лютш, Чешер" (в советский период - ситценабивная фабрика имени Веры Слуцкой), в соответствующий перечень здания включены в 2001 году.