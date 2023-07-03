В Подмосковье пострадал человек от брошенной в его квартиру пьяным мужчиной петарды

Пострадавшая в результате инцидента лишилась пальцев

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который пьяным бросил в форточку квартиры в подмосковном Ступине пиротехническое изделие, в результате пострадала женщина. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась 73 летняя женщина. Она сообщила, что неизвестный бросил в форточку ее квартиры пиротехническое изделие. "Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили правонарушителя и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Им оказался местный житель 1989 года рождения в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшая с телесными повреждениями обратилась в медицинское учреждение. Полицейские по данному факту проводят проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что мужчина бросил в квартиру петарду. Пострадавшая в результате инцидента лишилась пальцев.