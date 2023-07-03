Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. В Химках произошел пожар на складе, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"В Химках горит складское помещение", - сказали в МЧС.

Позже стало известно, что площадь возгорания выросла с 400 кв. м до 1 тыс. кв. м.

"Площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. м, она может вырасти до 1,5 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства. Внутри здания хранятся лакокрасочные материалы.

В прокуратуре Московской области уточнили, что горит бывшая мебельная фабрика. Ведомство начало проверку по факту возгорания. "Данные о пострадавших уточняются", - добавили в прокуратуре.

В новость внесены изменения (22:59 мск) - уточняется площадь пожара