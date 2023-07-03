В Молдавии сообщили, что устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева умер от полученных ран

Как уточнил источник в МВД страны, Рустам Ашуров так и не пришел в сознание

КИШИНЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Рустам Ашуров, застреливший 30 июня двух офицеров в аэропорту Кишинева, умер от полученных при задержании ран. Об этом сообщили в понедельник в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдавии.

"Обвиняемый в двойном убийстве в аэропорту Кишинева умер", - говорится в сообщении в его Telegram-канале. Как уточнили корреспонденту ТАСС источники в ведомстве, Ашуров так и не пришел в сознание.

Ранее глава инспектората полиции Виорел Чернауцану сообщил в ходе брифинга, что Ашуров отказался от переговоров, которые пытались вести с ним прибывшие в аэропорт сотрудники спецназа. При задержании он получил десять пулевых ранений, в ходе операции у него удалили часть легкого, все эти дни он был в очень тяжелом состоянии, без сознания, под наблюдением врачей и охраной полиции.