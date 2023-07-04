3 июля, 22:11

В МЧС сообщили, что при землетрясении в Азербайджане никто не пострадал

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Информации о разрушениях также не поступало, отметили в ведомстве

БАКУ, 4 июля. /ТАСС/. В результате землетрясения 3 июля в Азербайджане никто не пострадал. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МЧС республики.

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"Информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не поступало", - говорится в сообщении.

В министерстве внутренних дел проинформировали, что также не получали подобных сведений.

Как сообщал центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, в ночь на 4 июля в Каспиийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 80 км к северо-востоку от города Хачмаз, очаг залегал на глубине 35 км.

Подземные толчки ощущались в Баку и некоторых районах страны. 

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Азербайджан
© Информационное агентство ТАСС
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