В Хабаровском крае зафиксировали 22 лесных пожара

Общая площадь возгорания составляет 20,8 тыс. га

ХАБАРОВСК, 4 июля. /ТАСС/. Двадцать два лесных пожара действуют в Хабаровском крае, их общая площадь составляет 20,8 тыс. га, сообщается в понедельник в Telegram-канале Министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано 22 пожара на общей площади 20 809 га", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в министерстве, в основном возгорания фиксируются на севере региона - в Охотском и Аяно-Майском районах. Они находятся в труднодоступных местностях и возникли в результате гроз.

К борьбе с огнем привлечены 226 человек, задействовано 13 единиц техники, работают 10 воздушных судов. Лесопожарные формирования усилили специалистами из Омской области и Приморского края, которых направили на помощь в тушении пожаров. Сообщается, что за сутки ликвидировано девять пожаров примерно на 3 тыс. га.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 353 пожара на общей площади свыше 200,1 тыс. га. В регионе ввели режим ЧС.