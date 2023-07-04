Жителя Забайкалья осудили за надписи против СВО

Его приговорили к 1 году ограничения свободы

ТАСС, 4 июля. Житель Забайкальского края приговорен к 1 году ограничения свободы за антироссийские надписи на объектах инфраструктуры. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Житель города Могочи наносил на объекты железной дороги, а также на железобетонные блоки автодороги надписи против спецоперации, процесса мобилизации населения, а также в поддержку Украины. Могочинский районный суд признал его виновным по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по политическим мотивам)", - говорится в сообщении.

Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

"Своими действиями злоумышленник намеревался сформировать негативное отношение к Вооруженным силам Российской Федерации, участвующим в спецоперации, а также российским государственным органам в целом", - отметили в пресс-службе.

Решение суда вступило в законную силу.