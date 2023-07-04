В Казахстане ощутили подземные толчки от землетрясения в Каспийском море

Как сообщили в сейсмологической опытно-методической экспедиции министерства по чрезвычайным ситуациям республики, речь идет о портовом городе Актау

АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Подземные толчки от произошедшего в ночь на 4 июля в Каспийском море землетрясения ощущались в портовом городе Актау на западе Казахстана. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Как информировал ранее центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 80 км к северо-востоку от города Хачмаз, очаг залегал на глубине 35 км. Подземные толчки ощущались в Баку и нескольких районах страны.

По сведениям казахстанских сейсмологов, магнитуда произошедшего землетрясения составила 5,8. При этом подземные толчки силой 2-3 балла (по шкале МSК-64) ощущались в Актау.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.