Мадуро назвал причину катастрофы истребителя ВВС Венесуэлы

По его словам, в турбину Су-30МК2 попала птица, в результате чего загорелся двигатель

КАРАКАС, 4 июля. /ТАСС/. Птица попала в турбину многоцелевого истребителя Су-30МК2 ВВС Венесуэлы во время тренировочного полета 2 июля, что привело к возгоранию двигателя и катастрофе. О таком предварительном результате расследования сообщил в понедельник президент республики Николас Мадуро в программе "С Мадуро +" государственного телевидения Venezolana de Television.

"Первое расследование и видео свидетельствуют о том, что птица самуро попадает в мотор и мотор загорается", - сообщил президент. Он продемонстрировал доступный в соцсетях ролик, на котором видно, как на пути истребителя оказалась стая самуро, одна из птиц попадает в двигатель. Как уточнил Мадуро, после возгорания "пилоты направляли самолет на аэродром города Маракай, но были вынуждены катапультироваться". Командир корабля полковник Паулино Хосе Миллан Сабино погиб, второй пилот Серхио Эрнандес получил легкие травмы.

Мадуро выразил соболезнования семье погибшего, которому посмертно присвоено звание бригадного генерала.

Президент осудил развернутую в соцсетях "полную ненависти" кампанию клеветы и дискредитации вооруженных сил в связи с катастрофой Су-30МК2 при подготовке к параду по случаю Дня независимости 5 июля. Он заявил, что "эта кампания финансируется американской империей", и выступил в "защиту боливарианских Вооруженных сил Венесуэлы, боливарианской военной авиации, боливарианской военной семьи".