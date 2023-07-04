В экстренных службах сообщили о двух сбитых беспилотниках в Новой Москве

По предварительной информации, еще один удалось подавить в Калужской области

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве подавлены два беспилотника, еще один сбили в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы. Средствами РЭБ два из них подавлены в Новой Москве, один - в Калужской области", - сказал собеседник агентства. По его словам, беспилотники самолетного типа. Данных о пострадавших нет.

В экстренных службах добавили, что сведений о разрушениях нет. Сейчас в районе падения обломков беспилотников на территории поселка Валуево работают оперативные службы. "Также проверяется информация о падении одного беспилотного летательного аппарата в районе подмосковной Кубинки", - добавил собеседник агентства.

В новость внесена правка (06:33 мск) - передается с исправлением во втором абзаце, верно - беспилотники самолетного типа.