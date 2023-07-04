На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,4

Жители поселка Усть-Камчатск ощутили резкий толчок

ТАСС, 4 июля. Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 28 км от поселка Усть-Камчатск. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

"По оперативным данным, землетрясение [в] 28 км от поселка Усть-Камчатск", - говорится в сообщении.

В соцсетях местные жители сообщают, что около минуты ощущали "покачивание" в квартирах. Филиал геофизической службы ведет сбор информации по поводу ощущаемости подземных толчков. Местным жителям предложено заполнить форму. Некоторые уже сообщили о том, что ощутили резкий толчок.

По данным специалистов, землетрясение произошло на глубине 14,1 км.