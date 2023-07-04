В Красноярске возбудили дело против мужчины, принесшего голову барана в храм

Его подозревают в совершении публичных действий, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих

КРАСНОЯРСК, 4 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, принесшего голову барана во время службы в храм Рождества Христова в Красноярске. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Следственным отделом <...> возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины по факту оставления останков рогатого скота (голова барана) при проведении священной службы в храме Рождества Христова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений)", - говорится в сообщении.

Следствие предварительно установило, что местный житель, находясь в храме Рождества Христова в Красноярске в ходе службы вытряхнул из пакета на пол голову барана, после чего покинул храм.

В начале июня возле храма Рождества Христова был задержан мужчина, который сжег религиозную литературу у церкви.