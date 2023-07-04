4 июля, 03:59

В Хабаровске задержали сотрудника дальневосточного института МВД

Предположительно, его задержание связано с нелегальной добычей рыбы

ХАБАРОВСК, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали представителя Дальневосточного юридического института МВД РФ (Хабаровск) по делу, предположительно связанному с нелегальной добычей рыбы. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах Хабаровского края.

В СМИ и Telegram-каналах распространилась информация о задержании полковника полиции, заместителя начальника Дальневосточного юридического института с браконьерски добытым осетром стоимостью около 8 млн рублей.

"Его задержали вместе с подчиненным", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что дело предположительно связано с нелегальной добычей рыбы.

В УМВД России по Хабаровскому краю сообщили, что информации о задержании в управлении нет. 

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РоссияХабаровский край
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