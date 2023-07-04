В районе Кубинки упал беспилотник

По предварительным данным, пострадавших нет

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Беспилотник самолетного типа упал в районе Кубинки Московской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На территории одного из военных объектов в Кубинке произошло падение беспилотника. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас проводится осмотр места происшествия.

Ранее в экстренных службах сообщили, что три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два из них подавлены в Новой Москве на территории поселка Валуево, один - в Калужской области. Пострадавших и разрушений нет.