4 июля, 04:09

В районе Кубинки упал беспилотник

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

По предварительным данным, пострадавших нет

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Беспилотник самолетного типа упал в районе Кубинки Московской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"На территории одного из военных объектов в Кубинке произошло падение беспилотника. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас проводится осмотр места происшествия.

Ранее в экстренных службах сообщили, что три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два из них подавлены в Новой Москве на территории поселка Валуево, один - в Калужской области. Пострадавших и разрушений нет. 

Теги:
Россия
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