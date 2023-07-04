В ДНР сообщили о возобновлении ВСУ после ночного перерыва артиллерийского обстрела Донецка

Со стороны населенного пункта Нетайлово по Куйбышевскому району украинские военные выпустили шесть снарядов калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 4 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) после 11-часовой паузы вновь начали обстреливать Донецк из артиллерии. Об этом во вторник сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По его сведениям, в 07:20 мск со стороны населенного пункта Нетайлово по Куйбышевскому району города выпустили шесть снарядов калибра 155 мм.

Предыдущий обстрел Донецка, согласно данным представительства, зафиксировали 3 июля в 20:10. Тогда ВСУ выпустили по городу пять снарядов калибра 155 мм.