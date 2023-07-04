В Тюмени произошел пожар на кровле многоквартирного дома

Сведений о погибших нет

ТЮМЕНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Кровля жилого многоквартирного дома загорелась в Тюмени, сведений о пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сегодня утром поступила информация о пожаре на балконе на пятом этаже многоквартирного жилого дома в Тюмени на улице Луначарского. К моменту прибытия первых подразделений пожарной охраны огонь перекинулся на кровлю здания", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составляет около 650 кв. м. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Тюмени, из горящего дома эвакуировано около 100 человек. "В отношении дома планируется ввести режим ЧС и далее планируется временное расселение жителей. Эвакуировано около 100 жителей дома", - сказал собеседник.

В прокуратуре региона сообщили, что по поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских на место пожара для оценки ситуации, обеспечения соблюдения прав граждан и оказания им необходимой помощи выехал прокурор Калининского административного округа Евгений Кондрашкин.

В настоящее время в тушении пожара задействовано 17 единиц техники и 54 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области.