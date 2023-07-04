Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки украинских беспилотников

Все обнаруженные БПЛА ликвидированы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столицу и Подмосковье отражена. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил во вторник в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы", - написал мэр.

"В 08:00 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково снимаются. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего", - подчеркнул Собянин.