4 июля, 05:01,
обновлено 4 июля, 05:51

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки украинских беспилотников

Михаил Метцель/ ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Михаил Метцель/ ТАСС

Все обнаруженные БПЛА ликвидированы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столицу и Подмосковье отражена. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил во вторник в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы", - написал мэр.

"В 08:00 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково снимаются. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего", - подчеркнул Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
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