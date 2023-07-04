В Новой Москве сбили четыре беспилотника

Пострадавших нет

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Четыре беспилотных летательных аппарата сбили в Новой Москве, от упавших обломков одного из них загорелась хозяйственная постройка. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Всего силами ПВО и РЭБ отражены атаки четырех беспилотных летательных аппаратов в трех поселках в Новой Москве. От упавших обломков одного из них загорелась хозяйственная постройка. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Все беспилотники самолетного типа и следовали в сторону Москвы, начиная с раннего утра.

Так как эти поселки находятся недалеко от аэропорта Внуково, 16 рейсов были перенаправлены в Домодедово и Шереметьево.

В экстренных службах сообщили, что один беспилотник упал на территории одного из военных объектов в Кубинке. Еще один был сбит в Калужской области. Он также летел в сторону Москвы.

"В деревне в Новой Москве обломки сбитого беспилотника упали на хозпостройку, начался пожар. В настоящее время он локализован", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших в результате произошедшего нет, продолжается тушение.

В столичном главке МЧС РФ агентству сообщили, что у них нет сведений о пожаре.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, город во вторник утром атаковали несколько беспилотников, все они были сбиты ПВО. Пострадавших нет. В целях безопасности часть рейсов в аэропорт Внуково была перенаправлена в другие аэропорты.