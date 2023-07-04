На востоке Иркутской области в зоне паводка все приусадебные участки освободились от воды

После ухода воды с подтопленных участков автомобильных дорог восстановлено движение между двумя поселениями

ИРКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Все подтопленные из-за дождевого паводка приусадебные участки в Казачинско-Ленском районе Иркутской области освободились от воды. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Всего в Казачинско-Ленском районе было подтоплено 87 жилых домов, более 170 участков. Из-за продолжительных дождей там поднимался уровень воды в реке Киренге. Вода начала спадать 1 июля.

"Вода ушла с подтопленных участков населенных пунктов Казачинско-Ленского района Иркутской области. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Казачинско-Ленского муниципального района, по состоянию на 12:00 (07:00 мск), в населенных пунктах подтопленных участков и домов нет", - говорится в сообщении.

После ухода воды с подтопленных участков автомобильных дорог восстановлено движение между двумя поселениями. Без автосообщения пока остаются четыре населенных пункта, так как некоторые участки дорог еще размыты. Жителям пострадавших поселений оказывается адресная помощь, проводится оценка ущерба и оформление документов на выплату компенсаций.

По информации иркутского управления по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5-6 июля местами в западных, южных, верхнеленских районах Иркутской области ожидаются продолжительные ливни, порывы ветра 15-20 м/с. Экстренные службы находятся в готовности к реагированию на возможные нештатные ситуации.