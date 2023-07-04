В Астраханской области жертв и разрушений после землетрясения в Дагестане нет

При этом подземные толчки ощущались вдоль побережья Каспийского моря

АСТРАХАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Спасатели в Астраханской области не зафиксировали жертв и разрушений после землетрясения в Дагестане, произошедшего накануне ночью. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Толчки ощущались вдоль побережья Каспийского моря. Жертвы и разрушения на территории Астраханской области отсутствуют", - говорится в сообщении ведомства.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло ночью 3 июля в Дагестане. Толчки ощущали жители Махачкалы.

Уточняется, что, по данным геофизической службы республики Дагестан, 3 июля в 23:01 мск в Каспийском море в 100 км юго-восточнее Дербента на глубине 8 км зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5.9, класс 14.7.