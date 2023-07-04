В Новой Москве потушили пожар, возникший после падения обломков беспилотника

Пострадавших нет

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Хозяйственная постройка, загоревшаяся после падения обломков беспилотника в деревне в Новой Москве, потушена. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.

"Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в деревне в Новой Москве обломки сбитого беспилотника упали на хозпостройку, начался пожар.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, город во вторник утром атаковали несколько беспилотников, все они были сбиты ПВО. Пострадавших нет. В целях безопасности часть рейсов в аэропорт Внуково была перенаправлена в другие аэропорты.