4 июля, 05:58

В ГУ МЧС опровергли сообщение о пожаре в гараже в Новой Москве из-за падения беспилотника

По данным ведомства, предварительная причина возгорания - неисправность электрической проводки

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Падение беспилотника не было причиной возгорания гаража в деревне Кривошеино в Новой Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

Ранее информация о пожаре в деревне Кривошенино вследствие падения БПЛА появилась в некоторых Telegram-каналах. "Предварительная причина возгорания - неисправность электрической проводки. Пожар носит бытовой характер. Сообщения о пожаре по данному адресу вследствие падения БПЛА недостоверны", - сказали в ведомстве.

В главке уточнили, что горел двухэтажный гараж на площади 35 кв. м. В настоящее время пожар ликвидирован. 

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