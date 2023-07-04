Что известно об атаке украинских беспилотников на Москву

Пять украинских беспилотников самолетного типа были сбиты над Новой Москвой во вторник утром. Жертв и пострадавших нет, почти на три часа приостановил работу аэропорт Внуково.
ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
Дроны над Новой Москвой
- Целью атаки были объекты на территории Московской области и Новой Москвы, сообщили в Минобороны РФ.
- Четыре дрона уничтожены ПВО, один подавлен средствами РЭБ.
- Один из беспилотников, как сообщили ТАСС в экстренных службах, упал на территории военного объекта в подмосковной Кубинке.
- Обломки одного из дронов упали на хозпостройку в деревне в Новой Москве, начался пожар. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, возгорание локализовано, пострадавших нет.
- На местах падения БПЛА работают оперативные службы.
Комментарии Собянина
- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области".
- "Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего", - подчеркнул Собянин.
Меры безопасности во Внукове
- В московском аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 05:10 мск. Ограничения несколько раз продлевали.
- Внуково возобновил работу с 08:00.
- Из Внукова в другие аэропорты Москвы было перенаправлено 16 рейсов.
- Шереметьево, Домодедово и Жуковский работали и продолжают работать в штатном режиме.
Реакция МИД РФ
- Попытку атаковать российскую территорию, "где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт", беспилотниками официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "очередным актом терроризма со стороны Киева".
- Она подчеркнула, что постоянные члены Совбеза ООН - США, Великобритания и Франция - своей поддержкой Киева финансируют террористический режим.