4 июля, 06:10
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Что известно об атаке украинских беспилотников на Москву

Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив
© Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив

Пять украинских беспилотников самолетного типа были сбиты над Новой Москвой во вторник утром. Жертв и пострадавших нет, почти на три часа приостановил работу аэропорт Внуково.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Дроны над Новой Москвой

  • Целью атаки были объекты на территории Московской области и Новой Москвы, сообщили в Минобороны РФ.
  • Четыре дрона уничтожены ПВО, один подавлен средствами РЭБ.
  • Один из беспилотников, как сообщили ТАСС в экстренных службах, упал на территории военного объекта в подмосковной Кубинке.
  • Обломки одного из дронов упали на хозпостройку в деревне в Новой Москве, начался пожар. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, возгорание локализовано, пострадавших нет.
  • На местах падения БПЛА работают оперативные службы.

Комментарии Собянина

  • Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области".
  • "Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего", - подчеркнул Собянин.

Меры безопасности во Внукове

  • В московском аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 05:10 мск. Ограничения несколько раз продлевали.
  • Внуково возобновил работу с 08:00.
  • Из Внукова в другие аэропорты Москвы было перенаправлено 16 рейсов.
  • Шереметьево, Домодедово и Жуковский работали и продолжают работать в штатном режиме.

Реакция МИД РФ

  • Попытку атаковать российскую территорию, "где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт", беспилотниками официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "очередным актом терроризма со стороны Киева".
  • Она подчеркнула, что постоянные члены Совбеза ООН - США, Великобритания и Франция - своей поддержкой Киева финансируют террористический режим.
 
Теги:
Собянин, Сергей СеменовичУкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаМосква
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