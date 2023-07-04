Покинувшие РФ депутаты из Новосибирска просят признать незаконным лишение их мандатов

Хельга Пирогова и Сергей Бойко находятся в федеральном розыске

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Бывшие депутаты Горсовета Новосибирска Хельга Пирогова и Сергей Бойко (признан иноагентом) подали иски в суд для признания незаконными решения о лишении их полномочий. Об этом ТАСС сообщила их представитель, адвокат Ольга Нечаева во вторник.

"Мы подали два иска. Один - к прокуратуре Новосибирска об оспаривании представления прокурора, которое послужило основанием для лишения мандатов, и второй уже иск к совету депутатов, где оспариваем само решение", - сказала собеседница агентства.

Нечаева уточнила, что, кроме этого, ей также подано заявление о применении мер предварительной защиты в виде приостановления действия лишения мандатов, либо о запрете назначать дополнительные выборы по тем округам, где избирались Пирогова и Бойко.

28 июня Горсовет Новосибирска на сессии принял решение о лишении Пироговой и Бойко, уехавших из России, полномочий в связи с утратой доверия. Причиной стало непредоставление декларации о доходах. Полномочия депутатов прекращаются с 4 июля в связи с тем, что именно в эту дату заканчиваются трудовые договоры их помощников.

Бойко покинул территорию РФ еще в 2021 году после серии административных штрафов в отношении него за организацию незаконных акций. В феврале он был объявлен в федеральный розыск, а позднее признан иноагентом.

Пирогова была объявлена органами МВД в розыск в августе прошлого года. В июле в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ за высказывания о погибших российских военных. Позднее региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ ("Распространение заведомо ложной информации о ВС РФ"). Позднее коллега Пироговой, депутат Светлана Каверзина сообщила ТАСС о том, что она покинула Россию и сейчас находится в Грузии.