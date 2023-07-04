4 июля, 06:19
Военная операция на Украине

В ЛНР задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

По данным УФСБ по республике, он собирал данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ

ЛУГАНСК, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике мужчину, которого подозревают в сборе и передаче Украине информации о российских силах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.

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"С октября 2022 года житель республики <...> по заданию лица, действовавшего в интересах вооруженных формирований Украины, осуществил сбор и передачу сведений военного характера, а именно данных о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ", - сообщили в спецслужбе.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. 

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