В ЛНР задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

По данным УФСБ по республике, он собирал данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ

ЛУГАНСК, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике мужчину, которого подозревают в сборе и передаче Украине информации о российских силах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.

"С октября 2022 года житель республики <...> по заданию лица, действовавшего в интересах вооруженных формирований Украины, осуществил сбор и передачу сведений военного характера, а именно данных о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ", - сообщили в спецслужбе.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.