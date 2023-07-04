4 июля, 06:39
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили, что ВСУ ночью выпустили 31 снаряд по территории региона

В частности, под обстрел попали Новая Каховка, Каховка, Солонцы и Песчановка

ГЕНИЧЕСК, 4 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью обстреляли гражданскую инфраструктуру в Солонцах, Песчановке и других населенных пунктах Херсонской области, выпустив 31 снаряд из ствольной артиллерии. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

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"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Песчановка, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.

В понедельник в течение дня ВСУ выпустили по 9 снарядов по Днепрянам и Рыбальче, по 7 - по Корсунке и Кардашинке, 15 - по Алёшкам. 

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