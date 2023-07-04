4 июля, 06:45,
обновлено 4 июля, 06:47
Военная операция на Украине

В Тюмени задержали пособника спецслужб Украины, склонявшего военных на сторону ВСУ

© ЦОС ФСБ России

В качестве аргументов он использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооруженные силы РФ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. ФСБ задержала в Тюмени россиянина - пособника украинских спецслужб, склонявшего военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону спецоперации.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Тюмени пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации", - сообщили в ЦОС.

В качестве аргументов он использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, и гарантировал организовать российским военнослужащим связь с представителями украинских спецслужб, отметили в ЦОС.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает до пожизненного лишения свободы. 

Теги:
РоссияТюменская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация