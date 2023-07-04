"Кинопоиск" оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ

Поводом для этого решения стало то, что сервис разместил маркировку "16+" вместо "18+" на фильмах "Дневник Бриджит Джонс", "Жадность", "Английский цирюльник", "Идеальные незнакомцы" и нескольких других лентах

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы во вторник оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать ООО "Кинопоиск" виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) и назначить штраф в размере 1 млн рублей", - говорится в постановлении судьи. Поводом для этого решения стало то, что "Кинопоиск" разместил маркировку "16+" вместо "18+" на транслируемых видеосервисом фильмах "Дневник Бриджит Джонс", "Жадность", "Английский цирюльник", "Идеальные незнакомцы" и нескольких других лентах.

"Мы планируем обжаловать решение суда, так как закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации. По данным фильмам мы заменили возрастную маркировку на "18+", как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений. Мы надеемся, что текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований госорганов", - сказала представитель пресс-службы "Кинопоиска".

"Кинопоиск" входит в топ-25 самых посещаемых онлайн-кинотеатров Рунета. Месячная аудитория сервиса составляет более 20 млн человек. В настоящий момент компания принадлежит "Яндексу". Это не первый административный протокол в отношении российских онлайн-кинотеатров за демонстрацию ЛГБТ с некорректным возрастным ограничением. Ранее за подобное нарушение были оштрафованы сервисы Start, Premier, "Мегафон-ТВ".