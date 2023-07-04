В Ростовской области в ДТП с участием автобуса пострадали четыре человека

Инцидент произошел на трассе Ростов-на-Дону - Таганрог

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июля. /ТАСС/. Четыре человека получили травмы в результате ДТП с участием трех автомобилей, автобуса и грузовика на трассе в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"На автодороге Ростов-на-Дону - Таганрог произошло ДТП с участием автомобилей FAW, ВАЗ-21144 и ВИС, а также автобуса Volkswagen и автомобиля "Камаз". В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение четыре пассажира автобуса Volkswagen", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля FAW превысил скорость и столкнулся с автобусом Volkswagen, в результате чего столкнулись еще две машины - ВАЗ-21144 и ВИС. От удара автомобиль FAW отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с "Камазом".

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.