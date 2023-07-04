В Забайкалье у отравившихся мясом медведя выявили трихинеллез

Главный врач краевой клинической инфекционной больницы Сергей Лукьянов добавил, что 3 из 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии

ТАСС, 4 июля. Врачи в Каларском районе выявили у 11 отравившихся мясом медведя трихинеллез, один подросток и двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам главный врач краевой клинической инфекционной больницы Сергей Лукьянов.

"У нас групповая заболеваемость, в Каларском районе, село Куанда. Трихинеллезная инфекция. Одиннадцать пациентов сейчас на стационарном лечении, из них восемь - трихинеллез средней степени тяжести, и трое находятся в тяжелой степени тяжести. Из этих троих - взрослые и один подросток", - сказал Лукьянов.

Он уточнил, что все пациенты находятся под круглосуточным наблюдением и получают необходимое лечение. По необходимости проводится консультация по телемедицинской системе со специалистами краевой клинической инфекционной больницы. При наличии благоприятных погодных условий пациентов перевезут санитарным бортом в краевую больницу в Читу.

По информации регионального Роспотребнадзора, причиной заболевания явилось употребление в начале июня мяса медведя, не прошедшего ветеринарную экспертизу и термическую обработку. Мясо было обнаружено 3 июля у одного из заболевших, изъято и направлено на ветеринарную экспертизу. Надзорное ведомство дало Каларской центральная районной больнице (ЦРБ) предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Проводятся повторные обходы, опросы и осмотр жителей села. Специалисты отрабатывают план мероприятий по локализации очага. Ситуация находится на контроле у краевого министерства здравоохранения, правительства региона и лично у главы края Александра Осипова. Также проверку организовала прокуратура Забайкальского края.

Трихинеллез - тяжелое паразитарное заболевание, которое может протекать как в легких и стертых формах, так и в очень тяжелых, заканчивающихся, если это заболевание своевременно не диагностировать и не пролечить, смертельным исходом от миокардита или поражения легких. Личинки трихинелл в мышечной ткани животного отличаются особой устойчивостью, и ни проварка, ни прожарка, ни копчение, ни соление в полной мере от них мясопродукты не освобождают. Восприимчивость людей к трихинеллезу очень велика. Для того чтобы получить тяжелое заболевание, достаточно съесть 10-15 граммов зараженного мяса.