В Забайкалье объявили режим повышенной готовности из-за угрозы паводков

Органам местного самоуправления рекомендовано подготовить системы водоснабжения, провести обследование всех мостов, организовать их укрепление в случае необходимости, принять дополнительные меры по защите жилищного фонда

ТАСС, 4 июля. Режим повышенной готовности объявлен в Забайкальском крае из-за прогнозируемых обильных осадков и угрозы паводков. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Режим повышенной готовности в связи с выпадением обильного количества осадков и угрозы паводков объявлен в Забайкалье с 4 июля. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Осипов", - говорится в сообщении.

Органам местного самоуправления рекомендовано подготовить системы водоснабжения, провести обследование всех мостов, организовать их укрепление в случае необходимости, принять дополнительные меры по защите жилищного фонда от затоплений. Также поручено проверить и организовать при необходимости пункты временного размещения жителей, организовать транспортное обеспечение жителей продуктами и медикаментами.

По информации синоптиков, вечером 4 июля и в течение суток 5 июля местами по территории Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди и ливни. Во второй половине недели на большинстве рек ожидается рост уровней воды, наиболее интенсивный на реках южных, юго-восточных, восточных и центральных районов. Возможно достижение неблагоприятных значений.