В Челябинске полиция возбудила дело после ДТП с автобусом

В результате аварии пострадали девять человек

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Полиция в Челябинске возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после столкновения грузовика с автобусом, в котором девять пассажиров получили различные травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Назначен ряд экспертиз, проводится ряд других мероприятий, направленных на установление объективной картины произошедшего и в последующем для привлечения виновного к ответственности", - сказали в пресс-службе.

В полиции пояснили, что на текущий момент из девяти пострадавших три человека находятся в медицинском учреждении. Окончательные заключения по всем из них будут только после проведения экспертиз.